Clinton: PrEP is geen wondermiddel

,,De hiv-preventiepil PrEP is een belangrijke innovatie in de strijd tegen hiv en aids, die we moeten omarmen. We weten dat PrEP besmetting voorkomt. Maar het is ook cruciaal dat we PrEP niet ophemelen als wondermiddel” Dat zegt oud-president Bill Clinton in antwoord op vragen van het ANP.

,,Mensen moeten PrEP niet zien als vervanging van effectieve voorlichting, beschermde seks, regelmatig testen en behandeling, maar als een toevoeging. Het is een belangrijk wapen in het hele arsenaal.”

Clinton is in Nederland voor de aidsconferentie AIDS2018 in Amsterdam. Hij hield er vrijdag een toespraak over het belang van de strijd tegen hiv en aids. Demonstranten verstoorden zijn optreden tot tweemaal toe.

Clinton wijst erop dat jonge mensen zich niet bewust genoeg zijn van de risico’s van onveilige seks. ,,Er is te veel zorgeloosheid. Mensen, vooral jonge mannen, geloven dat het gevaar is geweken. Tegelijk is er te grote terughoudendheid om hiv te bespreken, juist daar waar vooroordelen jegens homo’s aan het toenemen zijn. Dergelijke onderdrukking vergroot de kans op besmetting en weerhoudt mensen ervan zich te laten testen en met een behandeling beginnen.”

,,We moeten de mensen die het meeste risico lopen, wakker schudden en weer richting testen, behandelen en beschermen dirigeren. Ook moeten we meer geld steken in de strijd tegen hiv, anders loopt de epidemie weer uit de hand”, aldus de oud-president.