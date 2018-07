Deze maand piek in aantal natuurbranden

Deze maand is een explosieve toename te zien van het aantal natuurbranden. Tussen 1 en 25 juli werden er 1143 bos-, heide- en andere buitenbranden gemeld, tegen 187 in de hele maand juli vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Alarmeringen.nl.

Sinds begin dit jaar zijn er al 1920 meldingen geweest van natuurbranden, waarmee de teller nu al hoger staat dan in heel 2017. Toen waren er in totaal 1645 meldingen. Dit jaar kwamen de meeste meldingen (50) tot nu toe van de Oldebroekseheide in Oldebroek, gevolgd door het Steegerf in de Loonse en Drunense Duinen (10).

Door de hoge temperaturen en het al weken uitblijven van regen is de natuur kurkdroog. Daardoor zijn kleine en grote buitenbranden op dit moment dagelijkse kost. Zo woedden donderdag grote branden in onder meer de duinen op Schiermonnikoog, een afvalberg in Varsseveld en een bos in Maarheeze.