DNA-match in gewelddadige zedenzaak Rotterdam

De politie beschikt over een DNA-match in de zaak rond het zeer gewelddadige zedenmisdrijf in Rotterdam. Het gaat om een match tussen de achttienjarige verdachte die enkele dagen na het misdrijf werd aangehouden en sporen op de plaats delict.

De verdachte blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft vrijdag zijn bewaring bevolen.

Het slachtoffer, een twintigjarige vrouw, fietste zaterdagochtend vroeg van het Centraal Station in Rotterdam naar haar huis in de wijk De Esch. Terwijl ze rond half zes haar fiets op slot zette, werd ze aangevallen door een man. De vrouw raakte ernstig gewond en moest met spoed worden geopereerd. Zij is inmiddels aanspreekbaar.

De politie kwam de verdachte op het spoor aan de hand van een signalement en camerabeelden uit de omgeving. Er werd een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet. Het vergelijkende DNA-onderzoek is met spoed uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut.