Recordaantal klachten over overlast Schiphol

Door werkzaamheden aan de Polderbaan op Schiphol hebben de afgelopen weken veel omwonenden geklaagd over vlieglawaai. Zo kwam er op één dag, zondag 15 juli, een recordaantal van zo’n duizend meldingen binnen bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

De Polderbaan was dicht van 13 tot en met 23 juli, wegens een spoedreparatie van een verzakking in het wegdek. Daardoor werden de Zwanenburgbaan, de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan vaker gebruikt. Dat leidde zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts tot meer geluidsoverlast.

In de hele periode zijn bij BAS meer dan drieduizend klachten binnengekomen. Dat is drie keer zoveel dan in dezelfde periode vorig jaar.