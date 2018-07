Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid

Weggebruikers moeten zaterdag rekening houden met lokale gladheid tijdens de regenbuien die worden verwacht. Rijkswaterstaat roept daarom automobilisten die zaterdag door de regen rijden op hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Tijdens de lange periode van droogte hebben zich vuilresten op het wegdek opgehoopt. ,,Als dit zich mengt met regenwater, kan een gladde laag op het asfalt ontstaan”, aldus Rijkswaterstaat.

Sinds halverwege juni is op meerdere plekken in het land geen noemenswaardige neerslag meer gevallen. ,,Daardoor hebben vuilresten als olie en rubber niet de kans gehad van het wegdek af te spoelen”, legt Rijkswaterstaat uit. Tijdens de verwachte buien van zaterdag kan het daarom spekglad worden door aquaplaning. Maar als het dan meteen even flink ,,doorplenst”, zijn de vuilresten snel weer weg, aldus de organisatie.

Overigens geldt de waarschuwing niet voor alle delen van het land: in het zuidoosten, zuiden en zuidwesten vielen de laatste dagen lokaal al flinke buien, dus de weg is daar al ‘schoon’.