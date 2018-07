Temperatuurrecord niet verbroken

In deze periode van hitterecords is één record vrijdag niet gehaald: dat van de hoogste temperatuur ooit in ons land gemeten, 38,7 graden (gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld, bij Zutphen). Het warmst was het vrijdagmiddag in het Zeeuwse Westdorpe.

Het kwik steeg daar naar 38,1 graden, maar door verschillende onweersbuien is de temperatuur intussen gezakt naar een graad of 27, zegt een woordvoerder van Weeronline. Hij denkt dat de 38,7 graden nergens meer wordt gehaald, tenzij de wind gaat liggen. ,,Tot 18.00 uur kan de temperatuur in theorie nog oplopen”, zegt hij.

Voor zaterdag worden buien verwacht, gevolgd door zonnige perioden. De maxima liggen dan een stuk lager, maar het blijft zomers.