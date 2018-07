‘Vakanties naar ‘luxe’ eilanden nemen vlucht’

Nederlanders vliegen deze zomer vaker dan normaal naar ‘luxe’ eilanden als Mauritius en de Malediven. Reisorganisatie TUI ziet een toename van 30 procent in de boekingen. Ook bij Corendon zien ze meer vraag naar verre eilanden door de relatief lage prijs

Volgens TUI zijn deze bestemmingen populair door een afname in de prijs en een toename in directe vluchten. Bij Corendon doen de ABC-eilanden het opvallend goed, zegt een woordvoerder. Curaçao is bij TUI-klanten geliefd. Het eiland is daar de populairste ,,verre bestemming”.

Toch vliegen deze zomer nog altijd meer Nederlanders naar een bestemming iets dichter bij huis. Bij TUI staat Spanje op één, gevolgd door Griekenland, Turkije, Portugal en Kroatië. Bij Corendon doet ook Italië het goed.