In het Limburgse Arcen is volgens Weeronline sprake van een superhittegolf. Dat is een nieuwe definitie die het weerbureau in het leven heeft geroepen om extreme hittegolven te onderscheiden van gewone hittegolven.

De temperatuur ligt in Arcen sinds maandag 23 juli dagelijks op 30 graden of meer. Woensdag, donderdag en vrijdag is bovendien de 35 gradengrens geslecht.

Superhittegolven zijn alleen in 2003 en 2015 regionaal voorgekomen.