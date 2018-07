Korpschef ‘herkent zorgen’ politiemensen

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie zegt dat hij de zorgen onder het personeel over krapte en inzetbaarheid van de politie herkent. Juist daarom heeft hij alle politie-eenheden opdracht gegeven om knelpunten te inventariseren, laat zijn woordvoerster weten.

In een van die inventarisaties, die naar buiten kwam via De Telegraaf, schrijft de plaatsvervangend chef van de eenheid Rotterdam dat ,,de expliciete positionering van de korpschef aan de zijde van de werkgever geen vertrouwen heeft gewekt”. Akerboom krijgt vaker kritiek omdat hij in de slepende cao-onderhandelingen samen optrekt met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De woordvoerster van de korpsleiding benadrukt dat Akerboom hiermee een advies volgt van de commissie-Kuijken, die de vorming van de Nationale Politie onderzocht. Door aan tafel te zitten kan hij invloed uitoefenen en aangeven in hoeverre voorstellen uitvoerbaar zijn, aldus de woordvoerster. ,,Het wordt soms zo gedraaid dat hij op schoot zit bij de minister”, zegt ze. ,,In cao-tijd worden tegenstellingen altijd uitvergroot.”

Afgelopen week wezen de politiebonden nog een cao-voorstel af.