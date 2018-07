Man in Amstenrade dood door geweld

In Amstenrade in Zuid-Limburg is een man overleden door een geweldsincident. De politie vermoedt dat hij ruzie had met iemand anders.

Agenten vonden de man levenloos in de hal van een woning aan de Oudestraat. Reanimatie mocht niet meer baten, zegt een woordvoerder van de politie. Er stond een man bij, die is gearresteerd. Een paar honderd meter verderop in het dorp zijn nog eens twee mannen aangehouden. Of ze iets met het de dood van de man te maken hebben, wordt onderzocht.

Wie het slachtoffer is en hoe hij om het leven is gekomen, kan de politie nog niet zeggen.