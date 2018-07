Politie vindt twee doden in pand in Tilburg

De politie heeft in een instelling voor begeleid wonen in de Reinevaarstraat in Tilburg twee overleden personen aangetroffen in afzonderlijke kamers. De slachtoffers zijn twee mannen van 33 en 34 jaar. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De brandweer heeft metingen verricht, maar heeft geen sporen van koolstofmonoxide aangetroffen, zei een woordvoerder van de politie.

De politie doet onderzoek en zegt nog alle scenario’s open te houden. ,,We weten het niet. In theorie kan het toeval zijn dat twee personen tegelijk zijn overleden”, aldus de woordvoerder. Op dit moment doet een arts onderzoek.

Zaterdagochtend werd een dode aangetroffen in een van de kamers. Later vond de politie nog een overleden man in een andere kamer.