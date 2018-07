Visser vindt romp in Waal

Een visser heeft in de Waal bij Brakel (Gelderland) een romp gevonden. Hij zag de romp zaterdagavond drijven en waarschuwde de politie.

Volgens een politiewoordvoerder is er nog erg veel onduidelijk. Zo is niet bekend of de torso van een man of een vrouw was. Forensisch onderzoek moet licht werpen op de identiteit. Ook wordt onderzoek gedaan met een politiehelikopter.

In de Waal worden vaak stoffelijke overschotten gevonden. Volgens de woordvoerder gebeurt het zeker een keer per twee weken. ,,Aangezien de Waal de drukst bevaren rivier van Europa is, zijn de lichamen soms zwaar beschadigd door schroeven van schepen”, zegt hij. Geregeld betreft het drenkelingen uit Duitsland.