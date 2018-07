Zonnigste juli sinds begin metingen in 1906

Sinds het aantal zonuren in Nederland continu wordt bijgehouden, was de maand juli nooit eerder zo zonnig als nu. Die conclusie trekt Weeronline. Het weerbureau becijfert dat het aantal zonuren deze maand hoogstwaarschijnlijk tussen de 330 en 340 zal uitkomen. Het vorige record voor juli, uit 2016, stond op 316,3 zonuren.

De metingen begonnen in 1906. Volgens Weeronline zit het er dik in dat juli 2018 zelfs de boeken ingaat als zonnigste maand ooit gemeten. Daarvoor moet het aantal zonuren uitkomen boven de 329,2 uur. Zo lang scheen de zon in mei 1989 in Nederland.

Het was niet de warmste julimaand ooit gemeten, want de maand begon niet extreem warm. In De Bilt was het gemiddeld 20,7 graden. Het warmterecord werd in 2006 gevestigd met 22,3 graden.