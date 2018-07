Geen Lotto-uitslag door technisch probleem

Door een technische storing in een computersysteem moeten Lottospelers langer op de uitslag van de laatste trekking wachten. De loterij maakt die normaal gesproken op zaterdag bekend, maar zondag was de uitslag nog altijd niet gepubliceerd. ,,We vinden het heel vervelend”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Loterij, waar de Lotto onder valt. ,,Er wordt hard aan een oplossing gewerkt. Iedereen krijgt de prijs waar hij recht op heeft”, garandeert hij.

Aan de loterij doen honderdduizenden mensen mee. De uitslag wordt bepaald door een machine die willekeurig gele balletjes met getallen trekt. Dat proces is normaal verlopen, zegt de woordvoerder. Er ging iets mis bij de controle die daarna volgt in het computersysteem. ,,Pas als we de volledige uitslag hebben, 100 procent gecontroleerd, publiceren we die”, aldus de woordvoerder.

De loterij maakt excuses aan spelers en hoopt zondag alsnog de uitslag te kunnen bekendmaken. Mogelijk is iets met de software verkeerd gegaan toen een nieuwe prijs in het systeem was toegevoegd: een vakantie naar Frankrijk.

De notaris die de eerlijkheid van de trekking controleert moet deze zondag overwerken.