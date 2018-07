Tilburgse kermis loopt ten einde

De kermis van Tilburg beleeft zondag haar laatste dag. De 452e editie van het evenement telde dit jaar ruim tweehonderd attracties, langs een parcours van ongeveer 3,5 kilometer.

De kermis is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste van de Benelux. Jaarlijks komen er ruim een miljoen bezoekers op af. Het drukste onderdeel is Roze Maandag. In 1990 begonnen als nichtenavond trekt de speciale dag nu tussen de 250.000 en 300.000 belangstellenden.

Behalve de kermisattracties rondom de Piushaven en in de Spoorzone omvat het evenement ook een kermisexpositie, een Tirolerdorp, een braderie met circus, een zomercarnaval en een bierhal met muzikale optredens.

De oudste vermelding van de Tilburgse kermis komt uit 1567. Vermoedelijk was het een boerenkermis om het binnenhalen van de oogst te vieren. Het feest had destijds eind augustus plaats.