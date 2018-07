CNV: Schoolbestuurder moet looneis matigen

Vakbond CNV Onderwijs roept schoolbestuurders van basisscholen, die nu over hun nieuwe cao onderhandelen, op om hun eisen te matigen. Het beschikbare geld kan volgens de organisatie beter gebruikt worden voor het aanpakken van het enorme lerarentekort.

,,Er is maar één pot geld en daar moeten wij het mee doen in het onderwijs. Moet het dan naar het bestuur gaan, waar een procent in absolute termen al veel meer geld is dan een procent voor een onderwijsassistent”, vraagt Loek Schueler, voorzitter van de onderwijsbond, zich af.

Volgens haar is er geen bestuurderstekort in het onderwijs. ,,Er is geen geld nodig om nieuwe bestuurders te trekken. De leerlingen hebben het harder nodig dit schooljaar”, aldus Schueler. Zij voorziet dat tienduizenden leerlingen het komende schooljaar de dupe worden van het gebrek aan onderwijzers.

Eerder deze maand werd bekend dat ook directeuren van basisscholen actie gaan voeren na de schoolvakanties voor betere arbeidsvoorwaarden. Wat die acties inhouden is nog onbekend.