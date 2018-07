Halsema: snel meer agenten voor Amsterdam

Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amsterdam, wil dat er snel extra agenten komen in het uitgaanscentrum van de stad. Halsema is daarover in gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), bevestigt een zegsman van Halsema berichtgeving van De Telegraaf. De burgemeester nodigt ook de Tweede Kamerleden uit voor een nachtelijk bezoek aan de binnenstad.

Volgens de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond verandert het centrum van de hoofdstad ’s nachts in een ,,urban jungle” zonder gezag. Crimineel geld is er leidend, de politie kan de situatie niet aan en het is er veel te druk, waardoor onveilige situaties ontstaan, aldus Zuurmond zaterdag.

Halsema stelt in De Telegraaf dat er geen sprake is van ,,complete wetteloosheid”. „Maar het is waar dat er veel te weinig handhavers en agenten zijn”, aldus de burgemeester.

De roep om meer politiemensen en handhavers klinkt al langer in Amsterdam. Korpschef Pieter Jaap Aalbersberg pleitte eerder voor de komst van vijfhonderd extra agenten.