‘Steekpartij bij fietsdrama Tadzjikistan’

Een van de slachtoffers van het fietsdrama in Tadzjikistan heeft bevestigd dat sprake was van een aanval met messen. Dat zei een Belgische toerist, die volgens VRT Nieuws heeft gesproken met de overlevenden. ,,Ik heb gevraagd wat er gebeurd was en het eerste wat een van hen zei was dat ze aangereden waren door een auto, en dat er mensen waren uitgestapt die met messen begonnen te steken.”

De Belg Nicolas Moerman reed als lifter mee in een vrachtwagen toen hij de slachtoffers zag. Zij stonden aan de kant van de weg en gebaarden dat de wagen moest stoppen. ,,Dat hebben we onmiddellijk gedaan. We zijn uitgestapt en keken wat er aan de hand was. Er lagen verschillende fietsers op de grond, een aantal was ook volledig in shock.”

Moerman kan niet zeggen wat het motief was voor de aanval, waarbij vier mensen om het leven kwamen. ,,Ik heb het raden naar wat de aanleiding geweest kan zijn.”