350 locaties open voor weekend vol wetenschap

Het eerste weekend van oktober staat op tal van locaties in het teken van de wetenschap. Bezoekers kunnen op meer dan 350 plaatsen in Nederland een kijkje nemen bij bedrijven, instellingen, instituten, musea en universiteiten. Vorig jaar trok het evenement meer dan 150.000 bezoekers.

Tijdens het Weekend van de Wetenschap openen deuren die normaal gesproken gesloten blijven voor het gewone publiek. Zo stelt het Mauritshuis in Den Haag het restauratieatelier open voor bezoekers, vertelt de GGD Amsterdam wat er komt kijken bij het werk van een forensisch arts en kunnen bezoekers zien hoe VMI Group hightechmachines bouwt voor de autobandenindustrie.

,,We moeten jeugd enthousiast maken voor wetenschap en techniek, dat is de basis voor onze toekomst”, aldus astronaut André Kuipers, een van de ambassadeurs van het landelijke evenement. De andere zijn kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde en Eveline Crone, hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie. Zij geven lezingen, voeren discussies of laten bezoekers kennismaken met wetenschap en creativiteit.