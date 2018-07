Eis 5 jaar voor verwaarlozing campingjongen

Tegen de ouders die worden verdacht van ernstige verwaarlozing en mishandeling van hun destijds achtjarige zoon, is dinsdag in de rechtbank in Zutphen een celstraf van vijf jaar geëist. De jongen vertelde dat zijn ouders (beiden 35 jaar) hem geregeld hadden vastgebonden, in een kist lieten slapen en heel weinig te eten gaven.

De zaak kwam aan het licht toen de sterk vermagerde jongen vorig jaar op een camping in Winterswijk etend in de tent van andere gasten werd aangetroffen.

Beide ouders komen uit Duitsland en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze hebben nog twee kinderen. De moeder bleek gesignaleerd te staan in Duitsland, omdat ze daar nog een celstraf moet uitzitten.

,,Deze mensonterende situatie heeft niet alleen de maatschappij geschokt. Het heeft het leven van een jong kind hoogstwaarschijnlijk onherstelbaar beschadigd”, aldus de officier van justitie. Het gaat nu goed met het slachtoffer, vertelde de officier. ,,Samen met de twee andere kinderen woont de jongen bij een pleeggezin.” Het gezag van de ouders is door de rechter beëindigd.

De uitspraak is over twee weken.