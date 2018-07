Gewonde vrouw Tadzjikistan uit ziekenhuis

De Nederlandse vrouw (58) die zondag gewond was geraakt bij een aanslag in Tadzjikistan, is ontslagen uit het ziekenhuis daar. Ze is ondergebracht in een hotel. ,,Ze krijgt consulaire bijstand en er wordt goed voor haar gezorgd. We hebben contact met haar en met haar familie”, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag weten.

De 56-jarige vriend van de vrouw kwam om het leven, net als drie andere reisgenoten. Tadzjikistan legt de schuld bij een verboden islamitische partij. De verantwoordelijkheid werd eerder opgeëist door Islamitische Staat. De aanslag was in de regio Danghara in het zuidwesten van de Centraal-Aziatische republiek, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe.

Buitenlandse Zaken wil niet zeggen wanneer de vrouw en het stoffelijk overschot van haar vriend terugkeren naar Nederland.