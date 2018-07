Grote brand in varkensstal Didam

In een varkensschuur in het Gelderse Didam is een grote brand uitgebroken. De rookwolken zijn van ver te zien. In de schuur staan zo’n 2000 varkens, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Hoewel de schuur in landelijk gebied staat, kan het zijn dat mensen toch overlast hebben van de enorme rookpluim. Omwonenden wordt geadviseerd deuren en ramen te sluiten en de afzuiging van de woning uit te zetten.

De brandweer haalt bluswater onder andere uit open water in de directe nabijheid van de brand.

De brand is niet ver van de A12 en trekt veel kijkers. Daardoor is het vooral filerijden richting Duitsland, zegt Rijkswaterstaat.