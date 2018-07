In de zoektocht naar een vermist meisje van veertien jaar is dinsdagavond in de Oosterschelde een lichaam geborgen. Het Landelijk team onderwaterzoekingen LTOZ deed de vondst. De identiteit is nog niet vastgesteld, meldt de politie.

Eerder op de dag raakte een meisje van veertien jaar nabij Bruinisse vermist in de Oosterschelde. Zij maakte deel uit van een groep Vietnamezen uit Duitsland.

Duikers haalden het stoffelijk overschot bij Bruinisse boven water.