Man overleden na schietpartij Amsterdam-Zuid

De man die maandagmiddag in een restaurant de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid is neergeschoten, is in de nacht van maandag op dinsdag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 62-jarige Amsterdammer die bekend was bij politie en justitie. De dader is nog altijd voortvluchtig.

De dader schoot binnen in het restaurant doelbewust op het slachtoffer en rende vervolgens naar buiten. In zijn vlucht is hij waarschijnlijk spullen kwijtgeraakt, waaronder een vuurwapen. De politie heeft langs de vermoedelijke vluchtroute verder een beige hoedje, zwarte laptoptas, handschoen en een wit/blauw kledingstuk gevonden. Onder meer een helikopter en speurhond zochten naar de dader.

Tijdens de schietpartij zat buiten op het terras een groepje mensen met een baby. Voor zover bij de politie bekend hoorde het slachtoffer niet bij dit gezelschap.