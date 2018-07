Oud-beveiligers in beeld voor kluisroof

De politie denkt dat de miljoenendiefstal uit de kluiskelder van de Rabobank in Oudenbosch is gepleegd door twee voormalig werknemers van het Bredase bedrijf EBN, dat de beveiliging van het bankfiliaal verzorgde. In het strafdossier worden twee namen genoemd van mogelijke daders die beiden een verleden hebben bij het beveiligingsbedrijf, bevestigde advocaat Henk van Asselt dinsdag een bericht in BN DeStem.

Van Asselt is de raadsman van een van de twee beveiligers, die in april werden aangehouden voor betrokkenheid bij de bankroof omdat ze de daders vermoedelijk hebben geholpen. De twee verdachten verschijnen dinsdagmiddag voor het eerst voor de rechter. Van de dieven ontbreekt elk spoor.

De spectaculaire kluisroof werd op maandag 5 maart ontdekt, maar was al enkele dagen eerder gepleegd. De dieven roofden honderden kluisjes leeg. Ze zijn meer dan 24 uur binnen geweest en verlieten de bank volgens de politie met miljoenen aan contant geld en sieraden.