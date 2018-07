Het tapirjong dat 19 juli werd geboren in Diergaarde Blijdorp is overleden. Vasanti, zoals het jong was genoemd, leed aan bloedarmoede en had daar de laatste dagen een infectie bij gekregen.

Hoewel verzorgers en de dierenarts alles hebben geprobeerd om het leven van de jonge Maleise tapir te redden, overleed ze dinsdag toch. De precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht, meldt de Rotterdamse diergaarde.