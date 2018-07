Slachtoffers explosie Arnhem bezweken

Twee mensen die maandag zwaargewond waren geraakt door een explosie en een brand in een flat in Arnhem, zijn overleden aan hun verwondingen. Een derde persoon ligt gewond in een ziekenhuis. Hij was na de brand weggerend en werd dinsdagochtend vroeg gevonden. De politie had een helikopter, speurhonden en een boot ingezet om hem te zoeken.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. De explosie was iets na 21.00 uur aan de Daphnestraat in het zuiden van Arnhem. Buren zetten één van de slachtoffers onder de douche, een ander rende een sloot in. Ze werden met zware brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Daar bezweken ze aan hun verwondingen. Dinsdag rond 5.30 uur werd het derde slachtoffer gevonden, een eindje verderop.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de politie spreekt wel van verdachte omstandigheden. Zo vonden rechercheurs sporen van ,,drugsgerelateerde zaken”.