Dood mannen Tilburg geen misdrijf

De politie heeft tot op heden geen aanwijzingen dat de twee mannen die zaterdag in een Tilburgse groepswoning werden gevonden door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Wat de doodsoorzaak wel is geweest, staat echter nog niet vast.

De mannen van 33 en 43 jaar woonden begeleid in het huis aan de Reinevaarstraat in Tilburg en werden zaterdagochtend kort na elkaar dood aangetroffen in hun kamers. De beide slachtoffers stonden bekend als drugsgebruikers, maar of dat de doodsoorzaak is geweest is nog niet duidelijk.

De politie is nog in afwachting van de uitkomsten van bloedonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die volgende week worden verwacht. De lichamen van de mannen kunnen daarom nog niet worden vrijgegeven aan de nabestaanden, aldus een woordvoerder woensdag.