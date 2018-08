FIOD vindt 15.000 euro in bloempot

Bij doorzoekingen in woningen in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel en een opslag in de Maasstad heeft de FIOD dinsdag 15.000 euro gevonden in een bloempot. Ook is beslag gelegd op een woning, een horloge, een exclusieve televisie en administratie. Een 69-jarige man en een 56-jarige vrouw uit Rotterdam zijn aangehouden.

Het tweetal wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld via de aan- en verkoop van onroerend goed. De inkomsten die de twee hebben opgegeven bij de Belastingdienst zijn volgens de fiscale opsporingsdienst te laag om er onroerend goed van te kunnen kopen.

Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie, dat de beschikking heeft over geavanceerde apparatuur als een grondradar, hielp bij de doorzoekingen.