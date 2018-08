Gratis hepatitis B-vaccinaties tijdens Pride

De GGD Amsterdam biedt homo- en biseksuele mannen tijdens de Pride weer gratis vaccinaties aan tegen hepatitis B. Sinds enige jaren is er een daling van het aantal hepatitis B-infecties onder deze doelgroep in Amsterdam. Onderzoek heeft aangetoond dat deze afname te danken is aan het landelijke hepatitis B-vaccinatieprogramma dat sinds 2002 in Amsterdam loopt, meldt de GGD.

Ondanks de daling van het aantal hepatitis B-gevallen, zijn naar schatting 10.000 tot 12.000 homo- en biseksuele mannen nog niet gevaccineerd. De GGD roept hen op om zich alsnog te melden. Sinds 2006 vaccineert de GGD ook in het uitgaanscircuit.

Naar schatting een op de vijf mannen in Amsterdam die seks heeft met mannen, loopt hepatitis B op. Het is een leverontsteking die ernstig kan verlopen. De lever kan er blijvend beschadigd door raken en er kan leverkanker ontstaan.