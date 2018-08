Grote brand in Drentse afvalberg

In het Drentse dorp Nieuw-Dordrecht woedt brand in een grote afvalberg van ongeveer 10 meter hoog. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio trekt een grote zwarte rookwolk omhoog. Een NL-Alert is uitgestuurd, waarin mensen die last hebben van de rook worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brand werd rond 07.15 uur ontdekt bij het recyclingbedrijf aan de Oosterwijk Westzijde. Waardoor de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer is naar verwachting nog uren bezig met blussen.

Volgens de woordvoerder gaat het vooral om plastic dat in brand staat. Het recyclingbedrijf ligt op een industrieterrein. ,,Er ligt niet direct een woonwijk bij in de buurt. Het waait niet hard en de rook trekt omhoog. We weten nooit precies waar de rook heen gaat’’, aldus de woordvoerder in antwoord op de vraag of omwonenden er veel last van zullen hebben.