Man gooit muizengif in kinderzwembadje buren

De politie heeft in Tilburg een man aangehouden die ervan wordt verdacht muizengif in een kinderzwembadje in de tuin van zijn buren te hebben gegooid. Dat meldt een agent in de wijk Reeshof op zijn Facebookpagina.

,,De man zou zich irriteren aan het geluid van de spelende kinderen. De verdachte is met een dagvaarding weggestuurd en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden”, aldus de wijkagent.

Justitie zegt de man te dagvaarden voor een poging tot zware mishandeling en vernieling. ,,De man wordt verdacht van het strooien van ratten-/muizengif in de tuin van zijn buren. Hierdoor ontstond gevaar voor jonge kinderen en dieren”, stelt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant.