Man ligt tijd dood in flatwoning

De politie heeft in een flatwoning in de Maastrichtse wijk Malberg een dode man aangetroffen die daar volgens de politie al ,,enige tijd” lag. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De man is een natuurlijke dood gestorven of heeft binnenshuis een ongeluk gehad, zei een woordvoerster.

De politie werd gealarmeerd door omwonenden die zeiden dat ze de man al een tijd niet hadden gezien.

Volgens De Limburger moet de man al zeker drie weken in de keuken van zijn appartement hebben gelegen. De buren sloegen alarm wegens de stank. De Limburger citeerde buren die zeiden dat de man nauwelijks contact had met de andere bewoners.