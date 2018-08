Opmerkelijk veel branden in hete maand juli

In juli was sprake van een opvallend groot aantal branden, mogelijk door het zinderende zomerweer. Dat meldt Stichting Salvage, een organisatie die door verzekeraars wordt ingezet om door brand gedupeerden bij te staan.

In juli waren medewerkers van de stichting betrokken bij 778 klussen, ruim 200 meer dan in juli 2017. Het aantal branden lag in juli zelfs hoger dan in de maand januari, waarin normaal gesproken de piek ligt.

Hoewel de stichting nog moet analyseren of de hitte daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij de stijging, zijn daar wel sterke vermoedens over. ,,Bij hitte en droogte leiden vonkjes nu eenmaal sneller tot een brand. Verder zou het kunnen komen doordat apparaten vaker oververhit raken. Mogelijk speelt ook mee dat meer mensen barbecueĆ«n, ook een potentieel brandgevaarlijke bezigheid”, aldus een woordvoerder.