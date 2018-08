Oppositie wil internationaal onderzoek aanslag

Oppositiegroepen in Tadzjikistan pleiten voor een internationaal onderzoek naar de terroristische aanslag op fietsende toeristen in het land. Onder meer de Islamitische Wederopstandingspartij, die door de regering van het land ervan is beschuldigd achter de aanslag te zitten, heeft Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten en de Europese Unie verzocht een gezamenlijk onderzoeksteam te sturen, meldt de lokale nieuwssite Akhbor. Uit deze landen komen de slachtoffers.

De aanslag kostte vier mensen het leven, onder wie een 56-jarige Nederlander. Ze werden omver gereden door een auto en vervolgens zouden ze met messen zijn gestoken. Veiligheidstroepen schoten vier verdachten dood en pakten een ander op.

Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Op beelden die IS-spreekbuis Amaq verspreidde om dit hard te maken, waren vijf mannen te zien met een IS-vlag. Zij zouden de daders zijn.

Maar de regering van Tadzjikistan wees al snel naar de Wederopstandingspartij, die jarenlang was toegestaan maar in 2015 werd verboden en als terroristische organisatie aangemerkt.

Tadzjikistan is een voormalige Sovjet-republiek. President Emomalii Rachmon heerst al sinds 1992.