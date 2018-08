Rushdie en Irving naar Utrechts festival

De bekende auteurs Salman Rushdie en John Irving komen naar het eerste Internationaal Literatuur Festival Utrecht (ILFU). Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Rushdie komt naar Utrecht voor een optreden op de zogenoemde Humanities Night, die 19 september plaatsvindt in TivoliVredenburg. De aanleiding voor zijn komst is zijn meest recente boek De familie Golden. De Brits-Indiase schrijver is bekend van het met de Booker Prize bekroonde Middernachtskinderen en De Duivelsverzen.

De toenmalig geestelijk leider van Iran ayatollah Ruhollah Khomeini vaardigde na het verschijnen van De Duivelsverzen een religieus decreet uit waarin hij Rushdie ter dood veroordeelde, omdat die de islam zou hebben beledigd. Rushdie moest daarop onderduiken en kreeg beveiliging. Over hoe het met zijn beveiliging zit als hij in Utrecht is, kan een woordvoerder van de organisatie niets vertellen.

John Irving treedt zondagavond 23 september op in TivoliVredenburg. Van Irving verscheen vijftig jaar geleden zijn debuut en veertig jaar geleden zijn volgens de festivalorganisatie bekendste titel De wereld volgens Garp. Daarna verschenen Hotel New Hampshire, Bidden wij voor Owen Meany en De regels van het ciderhuis, die allemaal werden verfilmd.

Ook onder anderen Prix Goncourt-winnaar Éric Vuillard uit Frankrijk, de Britse schrijver en komiek Viv Groskop en de Amerikaanse schrijver Becky Albertalli komen naar het festival. Albertalli werd bekend met onder andere de bestseller Simon vs. The Homo Sapiens Agenda waarop de succesvolle film Love, Simon is gebaseerd.

Het ILFU vindt plaats van 15 tot en met 29 september. Utrecht werd in november uitgeroepen tot UNESCO City of Literature, waarna het festival, dat jaarlijks moet terugkeren, in het leven werd geroepen.