Vermiste meisjes Friesland terecht

De twee sinds vrijdag vermiste meisjes Emily en Kirsten zijn terecht, meldt de politie. Zij waren weggelopen uit een zorginstelling in Leeuwarden, zonder geld, spullen en waarschijnlijk ook zonder telefoon. Sindsdien was er niets van de meisjes van 13 en 14 jaar vernomen. Een agent vond de meisjes op straat in Leeuwarden.

Eerder woensdagmiddag noemde de politie hun vermissing nog een ,,zeer zorgelijke zaak”. De meisjes worden opgevangen op het politiebureau en moeten nog worden gehoord. Het is nog niet duidelijk waar ze de afgelopen dagen verbleven, zei een woordvoerster.

De politie liet eerder eerder op de dag weten niet uit te sluiten dat de kwetsbare meisjes mogelijk in handen zijn gevallen van loverboys, maar voegde eraan toe daarvoor geen aanwijzingen te hebben. Een van de meisjes was al eerder weggelopen uit de instelling. ,,Ze zitten daar niet voor niets. Het gaat om hele kwetsbare en hele jonge meisjes”, zei een woordvoerder.