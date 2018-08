Zeeuws mosselseizoen officieel van start

Een paar weken later dan gebruikelijk is het Zeeuwse mosselseizoen officieel begonnen. De eerste mosselen zijn woensdag bij Yerseke door de onderzeeboot Drebbel boven water gehaald.

Waarom de mosselen dit jaar wat later rijp waren, is onduidelijk. Het is een natuurproduct, aldus Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers. ,,De ene keer word je al vroeg in het seizoen blij verrast met een mossel van uitzonderlijke kwaliteit, zoals twee jaar geleden. Dit jaar is dat later. Het is en blijft gissen naar de reden. Is het de winter die langer aanhield? Niemand die het weet.”

Op een drooggevallen zandplaat lieten ongeveer honderd liefhebbers zich de nieuwe oogst goed smaken. Het zijn goed gevulde mosselen, constateerde Nico van Zandvoort van de Nederlandse Mosselveiling.

De meeste mosselen gaan naar de zuiderburen. De Belgen nemen 65 procent van de totale afzet voor hun rekening. Frankrijk en Duitsland volgen op plaats twee en drie. In Nederland groeit de consumptie van mosselen, aldus de Nederlandse Mosselveiling.