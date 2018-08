Bond wil snelrecht bij geweld tegen agent

Mensen die geweld plegen tegen politieagenten, moeten standaard via een snelrechtprocedure worden bestraft. Daarvoor pleit politiebond ACP. Voorzitter Gerrit van de Kamp reageert met deze oproep op de recente mishandelingen van politiemensen in Uden en Almere. In beide plaatsen raakten agenten gewond tijdens hun werk.

,,Geweld tegen politiemensen moet meteen worden bestraft”, zegt Van de Kamp. In De Telegraaf licht hij zijn voorstel toe. ,,Je ziet situaties waarbij de geweldpleger alweer vrij rondloopt, terwijl de agent nog in het ziekenhuis ligt of herstellende is. Wat is dat voor signaal?”

Het toepassen van snelrecht tegen verdachten van geweldpleging tegen mensen met een publieke taak is nu ook al een streven van politie en justitie. Maar dat lukt lang niet altijd, in de praktijk alleen bij misdrijven die relatief eenvoudig te bewijzen zijn.

Bij snelrecht staat een verdachte binnen 17 dagen voor de rechter.