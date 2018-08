CDA-icoon Hannie van Leeuwen (92) overleden

Hannie van Leeuwen, voormalig Tweede Kamerlid voor de ARP en Eerste Kamerlid voor het CDA, is woensdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het CDA laten weten.

CDA-leider Sybrand Buma noemt het overlijden van Van Leeuwen ,,een groot verlies voor de partij. Gedreven, kordaat en strijdbaar. Dat zijn de woorden die het leven van Hannie van Leeuwen karakteriseren, in het verzet en in de politiek.” Partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt Van Leeuwen ,,een vrouw uit een stuk, iemand die zich in haar leven en in de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was.”

Hannie van Leeuwen kwam in 1966 voor de voormalige Anti-Revolutionaire Partij (ARP) in de Tweede Kamer. Op 1 april 1978 stapte zij op als volksvertegenwoordiger uit ergernis om haar partijgenoten Hans de Boer (partijvoorzitter) en Willem Aantjes, die aankoersten op een tweede kabinet-Den Uyl. Dat vond Hannie van Leeuwen “deloyaal” tegenover fractievoorzitter Van Agt, de man die uiteindelijk met steun van het leeuwendeel van het CDA met de VVD (Hans Wiegel) in zee zou gaan.

Van Leeuwen verwierf landelijke bekendheid als defensie-specialist. CPN’er Marcus Bakker noemde haar daarom ‘straaljager-Hannie’. Om uitgesproken opvattingen zat Van Leeuwen nooit verlegen. Ze was als overtuigd ARP’er tegen de komst van het CDA en stak dat niet onder stoelen of banken. Dat heeft haar niet verhinderd om na het Kamerlidmaatschap als CDA’er een scala aan publieke functies te verrichten.

Van 1995 tot 2007 was ze senator. Ook was ze wethouder in Zoetermeer en waarnemend burgemeester in Hazerswoude en in Nootdorp. Bij de Kamerverkiezingen vorig jaar was ze lijstduwer voor het CDA. Hannie van Leeuwen was Officier in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Verzetsherdenkingskruis.