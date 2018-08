Crisisteam: Nederland op droogte voorbereid

Nederland is een nat land, maar op droogte voorbereid. Dat verzekerde voorzitter Michèle Blom van het crisisteam dat zich over de droogte buigt. Het managementteam watertekorten kwam donderdag voor het eerst bijeen. In het team zijn waterschappen, provincies, waterleidingsbedrijven en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd.

,,We zijn een nat land, maar voorbereid op droogte”, aldus Blom. Ze noemde de droogte ,,meer dan vervelend”, bijvoorbeeld voor boeren en schippers. Er zijn hinder en problemen, maar ,,wij proberen de schade zoveel mogelijk te beperken.”

Er is nu sprake van een feitelijk watertekort, omdat de vraag naar water groter is dan het aanbod. Dat was in sommige regio’s al zo, en inmiddels landelijk. Maar er is geen tekort aan drinkwater, aldus Blom. ,,De kraan blijft aan.”