Eindhoven weert hooligans Feyenoord

Vier leden van de harde kern van Feyenoord hebben een gebiedsverbod gekregen voor Eindhoven. De mannen uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Leidschendam mogen tijdens uitduels met PSV niet in de buurt van het Philips Stadion of in het centrum van Eindhoven komen omdat ze in het verleden voor overlast hebben gezorgd.

Zaterdag speelt Feyenoord in Eindhoven tegen PSV voor de Johan Cruijff Schaal maar de gebiedsverboden gelden ook voor de periode daarna.

Burgemeester John Jorritsma legde drie gebiedsverboden op voor twee jaar. In het vierde geval legde burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam een gebiedsverbod op voor thuiswedstrijden van Feyenoord en op basis van een nieuwe regeling in de voetbalwet geldt dat ook voor uitwedstrijden in Eindhoven. Het is voor het eerst dat Eindhoven van deze nieuwe mogelijkheid gebruikmaakt.