Gelderse commissaris Cornielje legt werk neer

De commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hersenvliesontsteking. Hij heeft zijn werk per direct neergelegd, bevestigt een woordvoerster van de provincie Gelderland. Hoe lang de Gelderse commissaris afwezig blijft, is niet bekend en hangt volgens de provincie af van zijn herstel.

Cornielje (60 jaar) is sinds 2005 commissaris in Gelderland. Eerder was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij maakte in april van dit jaar bekend dat hij per 1 februari volgend jaar opstapt. Hij wil Eerste Kamerlid worden.

Bij Cornielje is verschillende malen kanker geconstateerd. Kort voor zijn herbenoeming als commissaris in 2017 moest hij melden dat bij hem een hersentumor was ontdekt en dat de prognose ,,heel slecht” was. Desondanks werd hij herbenoemd terwijl hij zelf ziek thuis zat. Eerder herstelde Cornielje van longkanker en nierkanker.

Toen de populaire Cornielje aankondigde dat hij ging stoppen als commissaris, zei hij dat hij zich goed voelde. Hij vond het tijd worden voor een opvolger in Gelderland.