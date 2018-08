Meeste mensen gaan gebukt onder de hitte

Zomerse warmte is fijn voor barbecue en terras- en strandbezoek, maar de langdurige hitte van nu is veel mensen te gortig. Negen van de tien Nederlanders zeggen last te hebben van de warmte: ze slapen slecht, zweten overmatig en zijn te moe om iets te ondernemen. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Flycatcher onder een representatieve groep van 1500 Nederlanders.

Vooral vrouwen met kinderen blijken last te hebben van de warmte. Ook hebben mensen jonger dan 55 vaker ze last van de hitte dan mensen ouder dan 55.

Van de mensen die deze dagen werken, zegt de helft dat de hitte hun werk beïnvloedt. Degenen die buiten werken, geven aan vaker te verzuimen. Voor hen zou er een hitteverlet moeten worden ingesteld, vinden acht van de tien ondervraagden.

De maatregelen die mensen nemen tegen de warmte liggen voor de hand: veel drinken, rustig aan doen, uit de zon of binnen blijven en inspanning vermijden.