Nederlander (30) vermist in Laos na kajaktocht

De dertigjarige Nederlander Mattijn Lahuis is vermist in de jungle van Laos na een ongeluk tijdens een kajaktocht op 30 juli. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens zijn ouders is zijn vaartuig omgeslagen en vast komen te zitten onder een boom in het water.

Van de vier mensen die omsloegen kwamen er drie weer boven. Van Mattijn is sindsdien niets meer vernomen. De autoriteiten zijn na het incident een zoekactie begonnen, maar die heeft tot nu toe niets opgeleverd. De Nederlandse ambassade in Bangkok en de consul in Laos zorgen voor bijstand aan familie en vrienden van Mattijn.

De ouders van de vermiste Nederlander hebben een crowdfundingactie opgezet om een zoektocht met een helikopter naar hun zoon te financieren. Ze hebben daarvoor naar eigen zeggen 70.000 euro nodig.

Sinds de dag van het ongeluk zoeken de lokale politie en Laotiaanse vrijwilligers naar Mattijn in de rivier en de omliggende, afgesloten dorpjes in de bosrijke omgeving.

De ouders denken dat het ongeluk is veroorzaakt door een plotselinge versnelling van de stroming in de rivier en een onverwacht opdoemende boomstronk in het water. De gids schrok ervan, maar wist het obstakel te vermijden. De twee kajaks daarachter, waaronder die met Mattijn erin, botsten op de stam waarop de inzittenden in het water vielen.