Het neerslagtekort stijgt in de komende twee weken naar 308 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe. Het KNMI voorziet nauwelijks regen en het blijft warm, zodat het tekort verder zal gaan oplopen.

Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), die donderdag een nieuw droogtebericht verspreidde.