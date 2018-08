Netbeheerder verwacht geen stroomproblemen

Netbeheerder TenneT verwacht geen problemen met de stroomvoorziening door de droogte en de hitte van de afgelopen weken. De energielevering is nu heel anders geregeld dan in 2003, toen de netbeheerder wel een waarschuwing moest geven voor mogelijke beperkingen in de stroomproductie, aldus een woordvoerster donderdag.

In 2003 stonden nog veel elektriciteitscentrales aan de grote rivieren. De centrales loosden koelwater op de rivieren, maar daardoor kwam de temperatuur van het laagstaande rivierwater tegen een voor natuur en milieu kritische grens aan. Het stroomverbruik is toen uiteindelijk niet aan banden gelegd, zoals daarvoor in 1994 wel gebeurde.

Nu staan de nieuwste en grootste elektriciteitscentrales aan zee. Daarnaast zorgen zon en wind tegenwoordig voor een flinke stroomvoorraad. Bovendien kan de netbeheerder door internationale afspraken stroom ‘lenen’ in Duitsland, Noorwegen of Engeland, als het nodig zou zijn.

,,Het elektriciteitsverbruik is trouwens erg laag op dit moment in Nederland. Het is vakantietijd, maar we denken ook dat de mensen ’s avonds laat veel buiten zitten. Ze kijken minder tv en doen de lampen niet aan”, aldus TenneT.