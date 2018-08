RIVM haalt hitteplan weer uit de la

Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt opnieuw voor flinke hitte in verschillende delen van het land de komende dagen. Met een tweede hittegolf op komst zou iedereen extra aandacht moeten besteden aan kwetsbare mensen. Daarmee kunnen gezondheidsproblemen zoveel mogelijk beperkt worden, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het zogeheten Nationale Hitteplan is afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Volgens het KNMI loopt de temperatuur in deze delen van het land de komende dagen op naar 30 tot 35 graden. Ook in de nacht wordt niet veel koeler dan een graad of 20.

Volgens het RIVM zouden mensen lichamelijke inspanningen in de middag moeten beperken. Ook zouden ze de woning koel moeten houden met zonwering, ventilators of airconditioning. Daarnaast adviseert het RIVM om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en goed te beschermen tegen de zon.

Vorige week maandag werd het hitteplan ook al ‘geactiveerd’, tot afgelopen zaterdag toen het weer wat koeler werd. Critici vinden dat het vol open deuren staat. Maar het RIVM stelt dat het hitteplan meer dan tien jaar geleden is ingevoerd naar aanleiding van het hoge aantal doden onder ouderen in voorgaande jaren. Een grote groep kwetsbare ouderen, zoals chronisch zieken en 85-plussers, heeft volgens het instituut wel degelijk extra aandacht nodig tijdens extreme hitte.