Rode Kruis opent gironummer voor Syriërs

Het Rode Kruis opent donderdag giro 7244 voor Syriërs die naar hun land willen terugkeren nu het geweld is afgenomen. De hulporganisatie ziet voor het eerst in zeven jaar dat een grote groep Syriërs naar huis wil. ,,Zij komen terecht in totale verwoesting en hebben geen middelen om te overleven. Hulp om hun bestaan weer op te bouwen is hard nodig”, zegt het Rode Kruis.

Volgens de Verenigde Naties zijn in de eerst helft van dit jaar naar schatting al zo’n 750.000 ontheemden naar Syrië teruggekeerd. Ze gaan naar wijken rondom steden als Homs, Aleppo en Oost-Ghouta en Daraa waar afgelopen tijd de hevige gevechten eindigden.

Het Rode Kruis roept hulporganisaties, overheden en bedrijven en de Nederlanders op de terugkeerders een steun in de rug te geven. De hulporganisatie helpt de Syriërs met kleine reparaties om hun huizen weer leefbaar te maken, zorgt voor voedsel, schoon drinkwater, psychische en medische hulp. Ook krijgen zij een startkapitaal, waarmee ze een winkeltje kunnen openen of hun land weer kunnen gaan verbouwen.