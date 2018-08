Topstuk uit vijftiende eeuw te zien in Rijks

Het Rijksmuseum heeft een uniek Zuid-Nederlands schilderij uit de vijftiende eeuw in langdurige bruikleen gekregen. ‘De heilige Hiëronymus en de heilige Catharina van Alexandrië’ is van een onbekende maker, maar volgens het museum is het een topstuk. Het is geschilderd tussen 1480 en 1490 en moet uit Brugge of Brussel komen.

,,Vergelijkbare werken uit de 15e eeuw komen vandaag de dag zelden op de markt en met dit uitzonderlijke Zuid-Nederlandse werk is een leemte in de collectie van het Rijksmuseum gevuld”, reageert conservator vroege Nederlandse schilderkunst Matthias Ubl. Het schilderij van de heiligen is vanaf nu voor het publiek te zien. Volgens het Amsterdamse museum is het werk ,,zeer gedetailleerd” en verkeert het in zeer goede staat.

De maker is volgens kenners een volger van de Brusselse schilder Rogier van der Weyden. Het schilderij uit de collectie van de Broere Charitable Foundation hing nog nooit eerder in een museum.